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Минфин хочет сделать систему налоговых льгот более прозрачной

Минфин хочет сделать систему налоговых льгот более прозрачной

Это позволит выявлять случаи, когда предприниматели пытаются незаконно получить налоговые льготы Минфин России планирует повысить прозрачность предоставления налоговых льгот для бизнеса и усилить контроль за их получателями.

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