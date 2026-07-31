Минфин хочет сделать систему налоговых льгот более прозрачной

Это позволит выявлять случаи, когда предприниматели пытаются незаконно получить налоговые льготы Минфин России планирует повысить прозрачность предоставления налоговых льгот для бизнеса и усилить контроль за их получателями.
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