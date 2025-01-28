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Марк Пугачев делает все, чтобы сорвать концерт Анны Седоковой 14 февраля в Казахстане

Марк Пугачев делает все, чтобы сорвать концерт Анны Седоковой 14 февраля в Казахстане

Астана готовится стать сценой для первого выступления Анны Седоковой после трагической гибели её бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.

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