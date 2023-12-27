Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Эти мрази-САТАНИСТЫ устроили шабаш в 666 день СВО!Число зверя!!!
  • Василий Горбатов
    Я бы не торопился радоваться. Только когда всё, описанное автором, реализуется - вот тогда и порадуемся за нашу росси...Дождались справед...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    С днём рождения, Сашенька!                                                              Я тебя поздравляю – от души и...С днём рождения, ...

Япония успешно вывела космический аппарат SLIM на лунную орбиту

Япония успешно вывела космический аппарат SLIM на лунную орбиту

26.12.2023 [06:14] Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило 25 декабря об успешном выводе на лунную орбиту космического аппарата «Умный посадочный модуль для исследования Луны» (Smart Lander for Investigating Moon или SLIM) в 16:51 по японскому стандартному времени (JST) или 10:51 по московскому времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх