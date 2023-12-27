Япония успешно вывела космический аппарат SLIM на лунную орбиту

26.12.2023 [06:14] Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило 25 декабря об успешном выводе на лунную орбиту космического аппарата «Умный посадочный модуль для исследования Луны» (Smart Lander for Investigating Moon или SLIM) в 16:51 по японскому стандартному времени (JST) или 10:51 по московскому времени.