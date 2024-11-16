ВСУ под ударами артиллерии и авиации ВС РФ потеряли контроль над предприятиями в восточной части Купянска Российские войска добились нового успеха в городской черте Купянска.
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ВСУ под ударами артиллерии и авиации ВС РФ потеряли контроль над предприятиями в восточной части Купянска Российские войска добились нового успеха в городской черте Купянска.
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