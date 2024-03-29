ЕАЭС, СНГ и ШОС обсудили усиление интеграции

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. Представители Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества в рамках Международного экономического форума СНГ рассказали о взаимодействии партнерств и усилении интеграции.
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