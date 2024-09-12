Иноагенты обещают упиться до белой горячки, «когда кое-кого не станет»

Ч

Чужестранка

Все свинорылые и кастрюлеголовые жаждут чьей-то смерти. А русские люди не хотят ни чьей смерти. Даже наши бойцы, которые от всего увиденного, казалось бы, должны ожесточиться, выносят на руках из домов немощных старушек, спасают, порой ценой своей жизни, женщин и детей, выхаживают, замученных войной, котиков и собачек! Поэтому мы их так любим! Молимся за них! И горько плачем, когда они уходят!