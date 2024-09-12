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Иноагенты обещают упиться до белой горячки, «когда кое-кого не станет»

Иноагенты обещают упиться до белой горячки, «когда кое-кого не станет»

Политнавигатор Певица-иноагентка Елизавета Гырдымова по кличке «Монеточка» принимает участие в создании стратегических запасов алкоголя на случай появления новости о кончине человека, которого больше всего ненавидит вся предавшая страну либеральная оппозиция.

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Комментарии
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Sergiy Che
Этому кое-кому главное не простудится на похоронах таких &quot;Монеточег&quot; - злобные иуды долго не живут...))
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21 час.
С
Странник
Поржал....она еще сама мимо проплывет
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18 час.
Ч
Чужестранка
Все свинорылые и кастрюлеголовые жаждут чьей-то смерти. А русские люди не хотят ни чьей смерти. Даже наши бойцы, которые от всего увиденного, казалось бы, должны ожесточиться, выносят на руках из домов немощных старушек, спасают, порой ценой своей жизни, женщин и детей, выхаживают, замученных войной, котиков и собачек! Поэтому мы их так любим! Молимся за них! И горько плачем, когда они уходят!
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15 час.

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