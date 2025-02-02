Клуб Галицкого продаст капитана за границу, ЦСКА подпишет первого новичка. Трансферы и слухи дня

Всё самое интересное.Что в России?Легенда «Спартака» хочет в РоссиюАлександр Мысякин, Sport24Голландский вингер Квинси Промес, выступающий за дубайский «Юнайтед», рассказал, что хотел бы вернуться в «Спартак».
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