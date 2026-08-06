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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майя Дорошко: «На этом чемпионате Европы мне морально легче, чем на ЧМ в 2025 году. Тот турнир был для меня ужасным в плане эмоций»

Российская синхронистка Майя Дорошко подвела итоги чемпионата Европы в Париже. – У вас на прошедшем чемпионате Европы четыре медали, два золота в группе, серебро и бронза в дуэтах.

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