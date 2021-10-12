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Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 13 октября

Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 13 октября

Сегодня, 13 октября, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Плановое отключение воды по заявке управляющей компании ожидается с 09.

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