72-летний Андрей Макаревич* готовится к пополнению. Музыкант подтвердил, что его супруга Эйнат Кляйн ждет девочку.
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