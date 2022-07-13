Мировое обозрение

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Lime оснастит электросамокаты компьютерным зрением, чтобы отучить людей ездить по тротуарам

Lime оснастит электросамокаты компьютерным зрением, чтобы отучить людей ездить по тротуарам

Компания Lime, занимающаяся производством электрических велосипедов и самокатов, а также владеющая сервисами их проката, объявила о планах по внедрению усовершенствованной системы безопасности Advanced Rider Assistance Systems.

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