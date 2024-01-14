В первый день Australian Open российские теннисисты выиграли 6 матчей из 8

На турнире «Большого шлема» в Мельбурне завершились все воскресные игры с участием россиян. Во 2-й круг вышли Андрей Рублев, Павел Котов, Алина Корнеева, Элина Аванесян, Мария Тимофеева и Камилла Рахимова.
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