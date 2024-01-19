DM: Запрет РФ на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

Обозреватели британского издания Daily Mail предупредили, что возможный запрет Российской Федерации на отлов рыбы в Баренцевом море судами из Великобритании может лишить жителей Соединенного Королевства любимого блюда — рыбы с картофелем фри.
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