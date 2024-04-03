Издательству «Бумкнига» 15 лет! Какими хитовыми комиксами зачитывались все петербуржцы?

Узнав от случайных знакомых из Канады о том, что комиксы могут быть не только детским чтивом, Дмитрий Яковлев начинает издавать зины друзей и от них наполеоновским шагом доходит до графических романов на острые социальные темы.
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