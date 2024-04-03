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Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    И он прав на100% - это праздник для гомосексуалистов! Наша молодежь схавала эту западную хрень, не проверив даже  GoogleМилонов раскритик...

Издательству «Бумкнига» 15 лет! Какими хитовыми комиксами зачитывались все петербуржцы?

Издательству «Бумкнига» 15 лет! Какими хитовыми комиксами зачитывались все петербуржцы?

Узнав от случайных знакомых из Канады о том, что комиксы могут быть не только детским чтивом, Дмитрий Яковлев начинает издавать зины друзей и от них наполеоновским шагом доходит до графических романов на острые социальные темы.

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