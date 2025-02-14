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Самолёт с Марко Рубио, летевший в Мюнхен, развернулся в сторону Вашингтона

Самолёт с Марко Рубио, летевший в Мюнхен, развернулся в сторону Вашингтона

Представитель госдепа рассказал редактору CBS, почему борт развернулся.Самолёт госсекретаря США Марко Рубио, летевшего в Мюнхен на конференцию по безопасности, развернулся в сторону Вашингтона.

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