Житель Ясиноватой пострадал в результате обстрела ВСУ

После обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ясиноватой ранен местный житель. Об этом 20 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).