Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения трудовых прав жителя Иркутска

В социальных сетях распространено обращение жителя Иркутска, который являлся сотрудником предприятия по производству бытовой химии, расположенного в городе Волжском Волгоградской области, о том, что после его увольнения из компании работодатель через суд потребовал взыскать с него часть зарплаты, которую ему переводили ежемесячно на карту.