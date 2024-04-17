Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения трудовых прав жителя Иркутска

В социальных сетях распространено обращение жителя Иркутска, который являлся сотрудником предприятия по производству бытовой химии, расположенного в городе Волжском Волгоградской области, о том, что после его увольнения из компании работодатель через суд потребовал взыскать с него часть зарплаты, которую ему переводили ежемесячно на карту.
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