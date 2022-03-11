Ульяна Нигматуллина: «Продолжение морозов и солнца. Как же хорошо было в Китае»

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что продолжает тренироваться.  Биатлонистка восстанавливается после Олимпиады и намерена выступить на чемпионате России, который пройдет с 28 марта по 4 апреля.

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