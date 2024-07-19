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Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло

Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся концерт, на котором выступили звезды шоу-бизнеса, в том числе 47-летний Николай Басков, который появлялся на публике чуть больше месяца назад – на "Премии МУЗ-ТВ 2024".

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