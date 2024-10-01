Белокуриха завершает сезон с рекордным количеством отдохнувших

Высокая загрузка санаториев сохранится и в октябре С января по сентябрь 2024 года в санаториях АО "Курорт Белокуриха" (в сеть входят "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха") отдохнули около 29 тысяч человек – примерно на 1200 туристов больше, чем за девять месяцев 2023 года, пишет "Атмосфера".
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