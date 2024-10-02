Jay-Z раскрыл связь с преступностью Бейонсе и P. Diddy в альбоме 4:44: даже не боялся говорить такое?

Пока P. Diddy находится под арестом, а Бейонсе покоряет новые горизонты во время побега, люди продолжают искать информацию о преступной организации звезд Голливуда и стараются понять, связан ли Jay-Z с упомянутыми лицами? По крайней мере, очень много знаменитостей указывают на то, что он был близким другом вокалистов и имел с ними темные дела, но, конечно, официальной информации на эту тему пока нет.