Курганцам предложили работу с высоким доходом на побережье Черного моря

Компания из Севастополя набирает слесарей-сантехников среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают зарплату от 112,5 до 150 тысяч рублей за 45 смен, указано в описании к вакансии на портале «Авито.
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