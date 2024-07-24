Песков прокомментировал слова украинского министра о переговорах с РФ

На данный момент сложно говорить о деталях сказанного главой украинского МИД Кулебой в Китае, так как нет разъяснений, 24 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях «Фестиваля новых медиа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии