Горожане винят в ДТП с пешеходом ситуацию с общественным транспортом

Выяснились подробности вчерашней аварии, в которой пострадал пешеходГАИ Петрозаводска Госавтоинспекция Петрозаводска подтвердила, что пешеход, пострадавший в ДТП 27 февраля, нарушил правила дорожного движения.
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