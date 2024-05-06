Вопрос от подписчика ✍️ "Хотелось бы через вас узнать. По какой причине неделю как отсутствует освещение на детской площадке, во дворе по ул.
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Вопрос от подписчика ✍️ "Хотелось бы через вас узнать. По какой причине неделю как отсутствует освещение на детской площадке, во дворе по ул.