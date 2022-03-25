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Сенатор Клишас считает торговлю за рубли залогом равноправного статуса России в мире

Сенатор Клишас считает торговлю за рубли залогом равноправного статуса России в мире

Возможность продавать и покупать товары в рамках международной торговли за рубли дает России статус равноправного участника экономического обмена, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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