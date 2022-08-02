Чемпионка UFC Шевченко объяснила, почему не считает Махачева фаворитом в бою с Оливейрой

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе женского дивизиона Валентина Шевченко в интервью YouTube-каналу James Lynch поделилась мнением о титульном поединке между легковесами Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.