Собянин рассказал о растущей популярности проекта "Учебный день в музее"

Больше 500 тысяч школьников за 9 лет стали участниками столичного проекта "Учебный день в музее". В рамках него можно проводить интерактивные занятия среди экспонатов.
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