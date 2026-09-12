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Собянин рассказал о растущей популярности проекта "Учебный день в музее"

Собянин рассказал о растущей популярности проекта "Учебный день в музее"

Больше 500 тысяч школьников за 9 лет стали участниками столичного проекта "Учебный день в музее". В рамках него можно проводить интерактивные занятия среди экспонатов.

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