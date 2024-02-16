Германия пообещала взыскать с России экономический ущерб для Украины

БЕРЛИН, 16 февраля, ФедералПресс. Германия пообещала Зеленскому добиться соглашения на уровне ЕС о взыскании с России «экономического и иного ущерба», говорится в опубликованном соглашении о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Германией и Украиной.
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