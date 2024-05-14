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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова об отказе Хорватии от чемпионата Европы: «Не любят там фигурное катание, вот и все. И нет денег»

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что Хорватия не примет турнир, запланированный на 20-26 января, в связи с «непредвиденными обстоятельствами».

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