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Регионы России

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Mechrevo представила новый Canglong 16 Ultra с AMD Ryzen 9 и RTX 5090 Laptop

Mechrevo представила новый Canglong 16 Ultra с AMD Ryzen 9 и RTX 5090 Laptop

Ноутбук выполнен в цельнометаллическом корпусе и оборудован 16-дюймовым Mini LED-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 300 Гц.

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