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Захарова: контакты России с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные

Захарова: контакты России с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные

Контакты Российской Федерации с Соединенными Штатами на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, прокомментировавшая сообщения СМИ о планирующемся визите спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москву.

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