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Регион 29

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В Устьянском округе мать погасила долг по алиментам в 116 тысяч рублей после обязательных работ

В Устьянском округе мать погасила долг по алиментам в 116 тысяч рублей после обязательных работ

После увольнения женщина перестала платить алименты и накопила задолженность в 116 тысяч рублей — суд назначил ей 20 часов обязательных работ, после чего долг был погашен полностью.

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