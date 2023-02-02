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Майкл Джордан за 2022 год получил 256,1 млн долларов по контракту с Nike

Благодаря долгосрочному соглашению с компанией Nike, которая выпускает популярные кроссовки Jordan Brand, легенда «Чикаго» Майкл Джордан продолжает зарабатывать сотни миллионов долларов каждый год.

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