FT: Запад будет принуждать Украину к миру вне зависимости от выборов в США

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Комментарии
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Ed Red
Опять либерасты свою тему двигают - нефиг напрягаться все само (по воле запада) собой произойдет. А ведь это ложь, нужно четко понимать. Это у нас миндальничают, в благородных джентельменов, как детишки в садике, играют, там цель уничтожение только и любым методом, но предпочтительно под покрывалом защиты демократии, за их бабки, неважно кто на самом деле игиловец ,  фашист или еще какое дерьмо.
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