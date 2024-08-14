FT: Запад будет принуждать Украину к миру вне зависимости от выборов в США

Ed Red

Опять либерасты свою тему двигают - нефиг напрягаться все само (по воле запада) собой произойдет. А ведь это ложь, нужно четко понимать. Это у нас миндальничают, в благородных джентельменов, как детишки в садике, играют, там цель уничтожение только и любым методом, но предпочтительно под покрывалом защиты демократии, за их бабки, неважно кто на самом деле игиловец , фашист или еще какое дерьмо.