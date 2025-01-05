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Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Трампом в конце января

Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Трампом в конце января

Украина готова в последних числах января провести переговоры с новой администрацией Соединенных Штатов и странами Европы по вопросу урегулирования конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

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