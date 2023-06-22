Военное обозрение

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WSJ: Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления

WSJ: Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления

После контрнаступления ВСУ, особенно если оно окажется неудачным, Запад начнет давить на Украину с целью подталкивания ее к переговорам.

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