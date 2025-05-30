Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Правильная тема, очень серьезная для условия выживания всей России будущего.Опасная ошибка, о...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Запретить ишачкам рожать выблядков в России. А если приехала пусть платит за окот тройную цену как в евро жопе и пенд..."Я уже рожаю, а в...
  • Юрий Кушнарев
    отсосуев понятно,что с такой фамилией жить западло,но ты уж того,терпи или кликуху себе заведи,баран педальныйЖесткие слова Вас...

"Халяльная Россия": Новый пункт "Стратегии вымирания" — мигрантозамещение закрепляют официально

"Халяльная Россия": Новый пункт "Стратегии вымирания" — мигрантозамещение закрепляют официально

Царьград Коллаж Царьграда Очередной прецедент превращения России в "халяльную зону" — в Татарстане начали предоставлять услугу "роды по канонам ислама".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Woman ххххх
что творится  с Россией ? толерантность толерантности рознь...что то эти мусульмаши  не очень  о и толерантны  вапщет   если эти хаяйли  на всех углах Страны  наглеют  и притесняют всё русское ...
Ответить
1 час.
Сергей Иванов
Армяшки не халяльные😀
Ответить
1 час.
alik3456 Джексон
Его когда то пальцем по забором делали...
Ответить
55 мин.
наверх