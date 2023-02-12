Черношапочная гаичка: Птица, которая «отрубается» от холода. Её можно потрогать руками, и она не шелохнётся! Как это работает?

Если бы черношапочная гаичка не жила в Америке, её можно было бы с уверенностью назвать сибирячкой! Эта птичка обзавелась уникальной фишкой, благодаря которой ей не страшны даже самые лютые морозы.
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