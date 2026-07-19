БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Искандеры», «Цирконы», «Герани»: Киев, который еще вчера ликовал по поводу атак на Wildberries, накрыл огненный смерч

«Искандеры», «Цирконы», «Герани»: Киев, который еще вчера ликовал по поводу атак на Wildberries, накрыл огненный смерч

Воскресное утро столица Украина встретила в дыму и в пожарах Александр Уральский Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press Трудно сказать, был ли удар нынешней ночью по Киеву ответом за вчерашнюю атаку ВСУ на логистические центры Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области, или это было продолжением спланированной операции Генштаба РФ по уничтожению ВПК-потенциала противника, но на столицу Украины обрушился огненный смерч.

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