«Искандеры», «Цирконы», «Герани»: Киев, который еще вчера ликовал по поводу атак на Wildberries, накрыл огненный смерч

Воскресное утро столица Украина встретила в дыму и в пожарах Александр Уральский Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press Трудно сказать, был ли удар нынешней ночью по Киеву ответом за вчерашнюю атаку ВСУ на логистические центры Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области, или это было продолжением спланированной операции Генштаба РФ по уничтожению ВПК-потенциала противника, но на столицу Украины обрушился огненный смерч.