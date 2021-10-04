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«СОГАЗ-Мед»: об оплате услуг, доступных по ОМС

«СОГАЗ-Мед»: об оплате услуг, доступных по ОМС

Случаи, когда пациента в поликлинике по ОМС отправляют в кассу для оплаты, к сожалению, не редкость. Но стоит ли сразу же доставать кошелек или можно решить вопрос иначе? Узнаем, как можно решить этот вопрос, у страховых представителей "СОГАЗ-Мед".

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