«СОГАЗ-Мед»: об оплате услуг, доступных по ОМС

Случаи, когда пациента в поликлинике по ОМС отправляют в кассу для оплаты, к сожалению, не редкость. Но стоит ли сразу же доставать кошелек или можно решить вопрос иначе? Узнаем, как можно решить этот вопрос, у страховых представителей "СОГАЗ-Мед".