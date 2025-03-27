Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 065 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Письменская
    В заголовке охота на генералов, а уничтожили капитана.Впервые в истории...
  • Владимир Акулов
    Чем  чиновник  распоряжается  -  то  он  и  продает  за  взятки.Мигрантов поставя...
  • Владимир Акулов
    Таких    РЕАЛЬНОСТЬ   с  помощью  смерти  ,  страданий  ,  нищеты   вернет  к  действительности.Так что да, если ...

Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон

Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Кирилл Стрельников Переговоры между двумя мировыми державами, особенно по одному из самых значительных кризисов современности, не имеют ничего общего с товарищеским матчем по гандболу, где результат на табло и победители в раздевалке дружески похлопывают проигравших по потным спинам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РУ
Раиса Утропова
Говорю же - один Путин думает.
Ответить
3 час.
Галина Дьячина
Держим кулачки.. В прямом и переносном смысле
Ответить
2 час.
Boris Borisov
Грозный заголовок и ...мешанина предположений, пожеланий , хотений , общих фраз всё , как всегда. Ясно только то , что ничего не ясно !
Ответить
1 час.
наверх