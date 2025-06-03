Мадуро предложил ОПЕК+ усилить координацию ради стабильности на нефтяном рынке

Cristian Hernandez/TASS Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что сделал обращение к лидерам стран ОПЕК+ с предложением по укреплению механизмов координации для обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке.
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