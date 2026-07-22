💡Населенные пункты трех энергорайонов Крыма частично остаются без света «Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡Населенные пункты трех энергорайонов Крыма частично остаются без света «Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ.