В Челябинске вырос спрос на косметологов, парикмахеров и фитнес-тренеров

Перед отпусками южноуральцы активно приводят себя в порядок О большом росте количества вакансий в сфере индустрии красоты сообщил сервис «Авито Работа».
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