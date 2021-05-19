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В Челябинске вырос спрос на косметологов, парикмахеров и фитнес-тренеров

В Челябинске вырос спрос на косметологов, парикмахеров и фитнес-тренеров

Перед отпусками южноуральцы активно приводят себя в порядок О большом росте количества вакансий в сфере индустрии красоты сообщил сервис «Авито Работа».

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