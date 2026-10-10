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«Мы сожжём их НПЗ»: в Киеве взбесились из-за нефтяной сделки Трампа и Путина

«Мы сожжём их НПЗ»: в Киеве взбесились из-за нефтяной сделки Трампа и Путина

  Зеленский потребовал зеркального перемирия после сделки Путина и Трампа по дизелю Дональд Трамп заявил о договорённости с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на мировой рынок.

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Svetlana Kuzmina

«Мы сожжём их нефтеперерабатывающие заводы». Пусть только попробуют это сделать - прилетит не только от нас, но и от США и про Starlink, украинским упырям можно будет забыть навсегда, что для Украины будет окончательным крахом.