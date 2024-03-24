Елена Ульяненкова: Мы станем ещё крепче. Мы станем ещё сильнее

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», председатель комиссии Общественной палаты Смоленской области по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Елена Ульяненкова: «Я вместе со всей нашей страной скорблю по погибшим и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте в Подмосковье».