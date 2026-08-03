Бойцы "Востока" сорвали контратаку и уничтожили резервы ВСУ на Запорожье

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили бронемашины HMMWV и "Козак" с живой силой ВСУ, сорвав попытку украинской контратаки, а также поразили места размещения резервов противника в Запорожской области.
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