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ТАСС

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Бойцы "Востока" сорвали контратаку и уничтожили резервы ВСУ на Запорожье

Бойцы "Востока" сорвали контратаку и уничтожили резервы ВСУ на Запорожье

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили бронемашины HMMWV и "Козак" с живой силой ВСУ, сорвав попытку украинской контратаки, а также поразили места размещения резервов противника в Запорожской области.

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