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Почему Собчак пропала с радаров

Почему Собчак пропала с радаров

КВАДРАТУРА   КРУГА Листаю ленту новостей и думаю: «Чего-то не хватает, что-то в стране изменилось.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Вы рекламщикоа незнаете,они куда хочешь дадут лишь бы первыми опубликовать информацию,им за это платят и причем нехило.
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4 час.
Алексей Тан
Рекламщики, так же отвечают... перед товаропроизводителем и продавцом.
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4 час.
лл
лина любимцева
Собчак еще накануне теракт а &quot;Крокус Сити Холле&quot; мелькала то там, то сям на радарах. Как всегда скандально и по-хамски... А как только произошел теракт - вот тут она и &quot;исчезла&quot;!!  Осудить теракт статус ей не позволяет. А приветить его - опасно. Так что, молчит В ТРЯПОЧКУ!! Ничего ведь не изменилось для нее...
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2 час.

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