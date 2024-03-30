Почему Собчак пропала с радаров

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лина любимцева

Собчак еще накануне теракт а "Крокус Сити Холле" мелькала то там, то сям на радарах. Как всегда скандально и по-хамски... А как только произошел теракт - вот тут она и "исчезла"!! Осудить теракт статус ей не позволяет. А приветить его - опасно. Так что, молчит В ТРЯПОЧКУ!! Ничего ведь не изменилось для нее...