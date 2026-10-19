На базе Ижевского топливно-энергетического колледжа для студентов первого курса были организованы лекции, на которых специалистами площадок выступили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Удмуртской Республике.